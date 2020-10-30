На птицефабрике в Смолевичском районе проблемы: говорят о падеже птицы и поломках оборудования

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY поступают многочисленные и противоречивые сообщения о проблемах на Смолевичской бройлерной птицефабрике: массовой гибели птицы, поломках оборудования и отправке работников в вынужденные отпуска. Однако в администрации предприятия утверждают, что никакой чрезвычайной ситуации не произошло и оно работает в штатном режиме.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

Предприятие «Смолевичи Бройлер» находится в поселке Октябрьский Смолевичского района. Среди местных жителей появились слухи, что там введен карантин из-за массового мора птицы от неизвестной инфекции, а значительная часть сотрудников была отправлена в отпуск за свой счет до 1 февраля.

В распоряжении TUT.BY оказалось фото документа за подписью генерального директора предприятия Сергея Рамченко, где говорится о вынужденной остановке производства продукции с 25 октября из-за «аварии техногенного характера». Ссылаясь на необходимость реконструкции производственных мощностей, в документе указывается, что поставки могут быть ограничены до 1 февраля следующего года.





О ситуации на предприятии нам рассказали несколько его сотрудников, однако все — на условиях анонимности. Один из них — Дмитрий (имя изменено по просьбе собеседника) — подтвердил TUT.BY информацию о массовом падеже птицы, однако причин ни он, ни его коллеги не знают. По его словам, мор начался несколько недель назад: поначалу фиксировалась смертность слегка выше нормы, затем она стала расти. Через несколько дней на предприятие приехала государственная инспекция, после чего пошли слухи о его временном закрытии.

Дмитрий говорит, что теперь птицу вывозят для утилизации, а руководство предприятия туманно говорит о происходящем, не называя работникам причин.

— Я своими глазами видел, как из птичников выгружают птицу в прицепы и потом увозят. Грубо говоря, основные события закрутились на этой неделе. Живую птицу, которая сидит в птичниках, сейчас вывозят и закапывают. После этого будет проводиться санация, чистка, мойка. Абсолютно все птичники будут закрываться. Директор и его заместитель приезжали в каждый цех, встречались со всем коллективом. Когда люди у них спрашивали, что это, птичий ли это грипп или еще что-то, они сказали: «Давайте будем это называть «технико-технологической проблемой». Еще через какое-то время они называли это «технико-технологической катастрофой».

Об увольнении сотрудников речи пока не идет, но в скором времени значительная их часть будет отправлена в частично оплачиваемые отпуска.

— Отправляют на 3 месяца. Не за свой счет, а в частично оплачиваемый простой: если раньше люди получали 1000−1200 рублей, то сейчас будут получать 200−250. Практически всех так отправляют, кроме тех людей, кто будет задействован в мойке птичников, санации и прочих процедурах. Людей начнут отправлять в простой, когда всю птицу вывезут из конкретного цеха. Это может быть примерно через неделю. Знаю, что некоторые сервисные службы уходят уже с понедельника, — рассказал Дмитрий.

По мнению мужчины, руководство предприятия открыто не информирует о ситуации, так как большая часть производимой продукции идет на экспорт в Россию и оно боится репутационных потерь и утраты части рынков сбыта. Тем не менее мужчина утверждает, что та продукция их птицефабрики, которая находится сейчас в магазинах, безопасна и он сам по-прежнему покупает ее для себя и своей семьи.

Собеседник утверждает, что инкубатор, а также те предприятия, которые занимаются поставками кормов и переработкой мяса — комбикормовый завод, убойный и колбасный цеха, — также закрываются, о чем, по его словам, несколько дней назад сообщило руководство.

Тем не менее сотрудник убойного цеха, пожелавший не указывать свое имя, не подтверждает эту информацию, говоря о другой причине начавшихся на предприятии проблем.

— Проблемы есть в убойном цеху, потому что туда поставили некачественное иностранное оборудование, которое вышло из строя. Сейчас нужно делать реконструкцию основной части линии убойного цеха. Поэтому было принято решение провести полную санацию птицефабрики, чтобы минимизировать потери. Это как профилактика. При подготовке птичников это происходит каждый раз: дезинфекция, прожигают газовой горелкой. Просто у нас замкнутый цикл производства, поэтому если останавливается убойный цех, то, соответственно, курицу некуда девать. Поэтому и приняли такое решение.

В то же время его коллега по цеху утверждает, что падеж птицы все же есть, а виной всему может быть неизвестная добавка в комбикорм, от которой животные начали умирать. О возможной отправке сотрудников в простой мужчине также известно, однако на данный момент те работники, с которыми он по долгу службы контактирует, продолжают трудиться.

— Мы пока работаем, инженерная служба тоже — занимаются ремонтом. Но из-за того, что убойный цех не работает, говорят, что отправляют в простой. Но, например, колбасный цех пока работает в полном объеме, потому что, наверное, у них были запасы сырья.

Другие собеседники TUT.BY из числа сотрудников птицефабрики также называют различные версии начавшихся на предприятии проблем, помимо уже упомянутых: сбой в оборудовании в бройлерном цеху, неполадки в системах вентиляции на птичниках. Некоторые из них уже сомневаются в том, что все эти события — лишь случайное стечение обстоятельств. Люди говорят, что боятся остаться без работы, но пока руководство их в этом плане обнадеживает.

В администрации самого предприятия в разговоре с TUT.BY проблемы отрицают, утверждая, что работа ведется в штатном режиме, весь персонал находится на своих рабочих местах, реализуется плановый комплекс мероприятий по санации, которая планировалась в январе, но сейчас, возможно, будет смещена на декабрь. Так как птицефабрика входит в частную группу компаний «Серволюкс», то официальный комментарий нас просили получить у пресс-службы головного офиса, однако связаться с представителями компании в течение дня так и не удалось.

Агрохолдинг «Серволюкс» является крупнейшим в Беларуси производителем мяса птицы и принадлежит бизнесмену Евгению Баскину. Чуть больше года назад производство в Смолевичском районе было расширено — введен в эксплуатацию завод по производству мясных полуфабрикатов. В апреле птицефабрику посещал Александр Лукашенко, который высоко оценил деятельность Баскина и его компании.

— Я приехал на это предприятие, руководитель Евгений Баскин не попросил ни о какой поддержке. Потому что он работает и на его хорошую продукцию есть спрос. Пожалуйста, работайте и зарабатывайте, — заявил тогда Лукашенко.