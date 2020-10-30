В Бресте на 69-м году жизни умер Почетный консул Франции Леонид Стаецкий

Источник материала: Tut.by

29 октября на 69-м году ушел из жизни Почетный консул Франции в Бресте Леонид Владимирович Стаецкий, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: «Вечерний Брест»

Леонид Владимирович — кавалер Национального ордена Франции «За заслуги», педагог, международник и активный сторонник развития культуры в Бресте. Многие считают, что в этом качестве в Бресте он был незаменим.

Леонид Владимирович внес большой вклад в формирование культурного и общественного лица Бреста. Одно из его дел было предпринято совместно с журналистами — это присоединение к коллекции музея Бреста двух работ Якова Балглея — одного из художников Парижской школы родом из нашего города.

Соболезнования родным и близким.