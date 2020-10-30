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В Бресте на 69-м году жизни умер Почетный консул Франции Леонид Стаецкий
31.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 октября на 69-м году ушел из жизни Почетный консул Франции в Бресте Леонид Владимирович Стаецкий, пишет
Леонид Владимирович — кавалер Национального ордена Франции «За заслуги», педагог, международник и активный сторонник развития культуры в Бресте. Многие считают, что в этом качестве в Бресте он был незаменим.
Леонид Владимирович внес большой вклад в формирование культурного и общественного лица Бреста. Одно из его дел было предпринято совместно с журналистами — это присоединение к коллекции музея Бреста двух работ Якова Балглея — одного из художников Парижской школы родом из нашего города.
Соболезнования родным и близким.
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Леонид Владимирович - кавалер Национального ордена Франции «За заслуги», педагог, международник и активный сторонник развития культуры в Бресте.
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