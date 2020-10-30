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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры железной дороги

31.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. Генеральная прокуратура 30 октября возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры железной дороги.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 289 (акт терроризма) и ч. 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК.

"Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения", — говорится в сообщении.

Такие действия "заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта".

Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 октября. Генеральная прокуратура 30 октября возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры железной дороги. Дело заведено в отношении...
 
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