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Читатели заметили на Западном кладбище захоронения вдоль забора. Объясняем, почему так
31.10.2020 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На единственном столичном действующем кладбище «Западное» свежие захоронения находятся прямо у ограждения. Это заметили читатели TUT.BY. Мы узнали, связано ли это с нехваткой мест для могил, а еще снова спросили, когда достроят новое кладбище «Лесное».
Почему на «Западном» теперь хоронят и вдоль забора
«Западное» сейчас — единственное действующее кладбище в Минске, на остальных теперь только подзахоранивают.
Заместитель директора по идеологической работе Спецкомбината КБО Сергей Тур пояснил, что на «Лесном» ведутся строительные работы и надо решать вопрос с отводом земли и передачей ее в собственность КБО.
— Как только там строительство закончится, будет решаться вопрос о передаче нам земельного участка. По «Западному»: это действующее ныне кладбище, но там места уже заканчиваются, может, хватит на месяц. Поэтому мы находим такую возможность для захоронений — вдоль забора, это все равно территория кладбища.
По словам Тура, когда закончатся участки на «Западном», но еще не откроется «Лесное», КБО будет использовать для захоронений кладбище «Михановичи». Там есть места для подзахоронений к существующим могилам и также места вдоль забора.
— Раньше на зеленых откосах вдоль забора не планировалось делать захоронения, но ввиду того, что новое кладбище не введено в действие, мы подготавливаем там участки для захоронения.
Тур добавил, что сейчас более 50% людей кремируют родственников и подзахоранивают урны к существующим могилам.
И все-таки что там с «Лесным»?
Новое кладбище «Лесное» расположится недалеко от мемориала «Тростенец» и полигона бытовых отходов. Его начали строить в декабре 2019-го и будут работать над ним еще и в 2021-м.
По словам директора «Гордорстроя» Александра Ярошика, первый пусковой комплекс кладбища «Лесное» сдали еще в сентябре, он введен в эксплуатацию.
— Подъездная дорога фактически на этой неделе будет готова. При этом для захоронений на кладбище доступ есть. Насколько я понимаю, в КБО ждут, когда подъездная дорога будет готова полностью.
Второй пусковой комплекс кладбища сдадут примерно в середине 2021 года.
Напомним, всего на «Лесном» будет более 42 тысяч мест для захоронений.
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На единственном столичном действующем кладбище «Западное» свежие захоронения находятся прямо у ограждения. Это заметили читатели TUT.BY. Мы узнали, связано ли это с...
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