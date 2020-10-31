Читатели заметили на Западном кладбище захоронения вдоль забора. Объясняем, почему так

Источник материала: Tut.by

На единственном столичном действующем кладбище «Западное» свежие захоронения находятся прямо у ограждения. Это заметили читатели TUT.BY. Мы узнали, связано ли это с нехваткой мест для могил, а еще снова спросили, когда достроят новое кладбище «Лесное».



Могилы на Западном кладбище теперь находятся и прямо у ограждения. Раньше здесь хоронить не планировали. Фото: читатель TUT.BY

Почему на «Западном» теперь хоронят и вдоль забора

«Западное» сейчас — единственное действующее кладбище в Минске, на остальных теперь только подзахоранивают.

Заместитель директора по идеологической работе Спецкомбината КБО Сергей Тур пояснил, что на «Лесном» ведутся строительные работы и надо решать вопрос с отводом земли и передачей ее в собственность КБО.

— Как только там строительство закончится, будет решаться вопрос о передаче нам земельного участка. По «Западному»: это действующее ныне кладбище, но там места уже заканчиваются, может, хватит на месяц. Поэтому мы находим такую возможность для захоронений — вдоль забора, это все равно территория кладбища.



Так выглядело кладбище «Западное» с высоты в мае 2020 года. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

По словам Тура, когда закончатся участки на «Западном», но еще не откроется «Лесное», КБО будет использовать для захоронений кладбище «Михановичи». Там есть места для подзахоронений к существующим могилам и также места вдоль забора.

— Раньше на зеленых откосах вдоль забора не планировалось делать захоронения, но ввиду того, что новое кладбище не введено в действие, мы подготавливаем там участки для захоронения.

Тур добавил, что сейчас более 50% людей кремируют родственников и подзахоранивают урны к существующим могилам.

И все-таки что там с «Лесным»?

Новое кладбище «Лесное» расположится недалеко от мемориала «Тростенец» и полигона бытовых отходов. Его начали строить в декабре 2019-го и будут работать над ним еще и в 2021-м.



Так строящееся кладбище «Лесное» выглядело с высоты в мае 2020 года. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

По словам директора «Гордорстроя» Александра Ярошика, первый пусковой комплекс кладбища «Лесное» сдали еще в сентябре, он введен в эксплуатацию.

— Подъездная дорога фактически на этой неделе будет готова. При этом для захоронений на кладбище доступ есть. Насколько я понимаю, в КБО ждут, когда подъездная дорога будет готова полностью.

Второй пусковой комплекс кладбища сдадут примерно в середине 2021 года.

Напомним, всего на «Лесном» будет более 42 тысяч мест для захоронений.