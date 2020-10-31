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«Боялась, что он окажется маньяком». Истории пар, познакомившихся в онлайн-игре
31.10.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-игры — это не только площадка для развлечений, но еще и целое сообщество увлеченных одним делом людей, которые имеют возможность полноценно общаться во время игрового процесса. И нередко среди них образуются пары! При поддержке онлайн-казино
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Пары, которые познакомились в онлайн-играх, рассказали об отношениях на расстоянии, ухаживаниях онлайн, страхе первой встречи и реакции родных. *Партнерский...
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