«Боялась, что он окажется маньяком». Истории пар, познакомившихся в онлайн-игре

Источник материала: Tut.by

Онлайн-игры — это не только площадка для развлечений, но еще и целое сообщество увлеченных одним делом людей, которые имеют возможность полноценно общаться во время игрового процесса. И нередко среди них образуются пары! При поддержке онлайн-казино Parimatch мы поговорили с несколькими из них о том, как выглядят ухаживания онлайн, как прошла их первая встреча в реальной жизни и к чему в итоге привели отношения на расстоянии.



Онлайн-казино Parimatch — лицензированное онлайн-казино Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического: оцифрованные игровые автоматы и лайв-казино, еженедельные турниры с денежными вознаграждениями и возможность выиграть джекпот.

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Онлайн-казино Parimatch — лицензированное онлайн-казино Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического: оцифрованные игровые автоматы и лайв-казино, еженедельные турниры с денежными вознаграждениями и возможность выиграть джекпот.