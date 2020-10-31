ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Боялась, что он окажется маньяком». Истории пар, познакомившихся в онлайн-игре

31.10.2020 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Онлайн-игры — это не только площадка для развлечений, но еще и целое сообщество увлеченных одним делом людей, которые имеют возможность полноценно общаться во время игрового процесса. И нередко среди них образуются пары! При поддержке онлайн-казино Parimatch мы поговорили с несколькими из них о том, как выглядят ухаживания онлайн, как прошла их первая встреча в реальной жизни и к чему в итоге привели отношения на расстоянии.

Партнер проекта:


Онлайн-казино Parimatch — лицензированное онлайн-казино Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического: оцифрованные игровые автоматы и лайв-казино, еженедельные турниры с денежными вознаграждениями и возможность выиграть джекпот.

Партнер проекта:


Онлайн-казино Parimatch — лицензированное онлайн-казино Беларуси. Виртуальное заведение создано по всем канонам классического: оцифрованные игровые автоматы и лайв-казино, еженедельные турниры с денежными вознаграждениями и возможность выиграть джекпот.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пары, которые познакомились в онлайн-играх, рассказали об отношениях на расстоянии, ухаживаниях онлайн, страхе первой встречи и реакции родных. *Партнерский...
 
Новости дня
Новости общества
 
Читатели заметили на Западном кладбище захоронения вдоль забора. Объясняем, почему так
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика