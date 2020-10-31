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Белорусские студенты вернулись в Польшу - ГПК
31.10.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Группа белорусских студентов смогла вернуться в Польшу, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
"Группа из семи студентов смогла вернуться в Польшу. Ситуация разрешилась" – заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский. Его слова приводит
Вечером 30 октября белорусские студенты ехали из Польши домой. Пограничники предупредили молодых людей об обязательном 10-дневном карантине (Польша входит в перечень стран с неблагополучной эпидобстановкой), таким образом студенты не успели бы к началу занятий. Им предложили вернуться в Польшу, но
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Молодые люди застряли на границе под Брестом из-за отказа польской стороны впускать их обратно.
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