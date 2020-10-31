В Беларуси собираются ужесточить наказание по 23.34 КоАП: штраф - до 200 базовых, арест - до 30 суток

Источник материала: Tut.by

Депутаты нижней палаты парламента продолжают работу над изменением кодексов об административной ответственности. Мы уже писали , что по предложению МВД предлагается позволить выступать в суде свидетелям под вымышленными именами. Из профильного госоргана, мнение которого учитывается при принятии решения, в редакцию TUT.BY поступил проект Кодекса об административных правонарушениях, в котором предлагают ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении — по этим статьям за последние два месяца были задержаны и привлечены к ответственности более 15 тысяч человек. Кроме того, предлагается внести новое наказание — общественные работы. А еще привлекать к ответственности за «незаконное использование флагов».



Задержание демонстранток на женском марше Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас в проект КоАП вносятся изменения и доработки специалистов, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении. В августе в государственных СМИ со ссылкой на депутатов сообщалось , что произойдет это на осенней сессии — в конце октября-начале ноября, предполагалось, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Однако, как сообщила TUT.BY член постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская, точная дата рассмотрения проекта во втором чтении еще не назначена, вероятнее всего, это произойдет ближе к новому году. Депутат подчеркнула, что на данном этапе поправки обсуждаются и согласовываются во всех заинтересованных инстанциях, также в парламент поступают обращения граждан, которые высказывают свое мнение о том, что стоит изменить в кодексах об административной ответственности.

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич говорит, что Кодекс об административных правонарушениях будет кардинально переработан.

— По кодексу бурные споры не только среди депутатов, но и в профильных ведомствах, — пояснил депутат.

И Гайдукевич, и Луканская пока не готовы детально обсуждать ужесточение ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, кто из госорганов был инициатором многократного увеличения штрафов, тоже не комментируют.

Давайте посмотрим, как может измениться самая популярная в последнее время статья 23.34 КоАП. В том варианте КоАП, который получил TUT.BY, ей, кстати, присвоили номер 24.23.

Статья 23.34 в нынешнем Кодексе Статья 24.23 в проекте обновленного Кодекса, который получил TUT.BY Часть 1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, — влекут предупреждение, или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, или административный арест (до 15 суток). Часть 1. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, — влекут наложение штрафа до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток). Часть 2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 40 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 100 базовых величин. Часть 2. Нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные организатором таких мероприятий, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 150 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин. Часть 3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток). Часть 3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (от 15 до 30 суток) Часть 3−1. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 20 до 200 базовых величин. Часть 4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа в размере от 20 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (от 15 до 30 суток), а на юридическое лицо — штраф от 20 до 200 базовых величин. Часть 4. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, — влекут наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток). Часть 5. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные за вознаграждение, влекут наложение штрафа в размере от 30 до 200 базовых величин, или общественные работы, или административный арест (до 15 суток). Часть 5 Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, — влекут наложение штрафа в размере от 40 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 250 до 500 базовых величин. Часть 6 Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, сопровождающиеся выплатой вознаграждения за участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, — влекут наложение штрафа в размере от 40 до 200 базовых величин или общественные работы, или административный арест (до 15 суток), а на юридическое лицо — от 250 до 500 базовых величин.

Что касается административного ареста, то в проекте обновленного КоАП, как и в действующем, отмечено, что максимальный срок по одному правонарушению 15 суток, но по ч.3 и ч.4 ст. 24.23 сделано исключение — от 15 до 30 суток. 30 суток — максимально возможный срок административного ареста, даже если совершено сразу несколько правонарушений.

Что касается нового вида наказания «общественные работы», ранее в Генеральной прокуратуре заявляли , что выступают с такой инициативой — по опыту Украины и России, где такой вид взыскания за правонарушения уже существует. В проекте КоАП отмечено, что общественные работы — это бесплатная работа, которую виновный должен выполнить в свободное от основной работы или учебы время. Чтобы назначить такое наказание, суду нужно получить согласие лица, которое привлекается к административной ответственности. Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 64 часов, при этом в день можно отработать не более 4 часов.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Предлагается ужесточить ответственность и по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», также часто используемой в связи с разгоном акций протеста. Если сейчас установлено наказание в виде штрафа от 2 до 50 базовых величин или административный арест (до 15 суток), то в случае принятия изменений штраф могут увеличить до 100 базовых величин, вводят общественные работы, административный арест остается на тот же возможный срок.



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новшество административного законодательства — введение статьи «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов». Что имеют в виду разработчики закона? «Использование флагов или вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также плакатов, эмблем и символов, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законном интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а равно изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов». За это предлагается назначить наказание — штраф от 5 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 60 базовых величин. Статья содержит примечание: не является административные нарушением изготовление, распространение и использование флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, предметов с их изображением при осуществлении в соответствии с законодательством деятельности в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного дела, физической культуры и спорта, кинематографической деятельности, музейного и издательского дела, образовательной и научной деятельности.

Сейчас предложенные поправки изучают профильные ведомства, но граждане тоже могут выразить свое мнение, выступить с предложениями, для этого нужно написать депутату своего округа либо в членам постоянной комиссии по законодательству .