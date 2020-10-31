Под Костюковичами деревенские переживают, что чиновники «украдут» у них трактор. Что происходит

Источник материала: Tut.by

У деревенских в Костюшковичах Кричевского района — локальная трагедия: пропал памятник-трактор. Ну, как пропал — его сняли спецтехникой и увезли по распоряжению чиновников. Куда и зачем — местные точно не знают. Костюшковичи полнятся слухами, и теперь деревенские, для которых этот памятник очень важен, переживают, что трактор на родину не вернется. TUT.BY узнал, что происходит.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Жители агрогородка Костюшковичи рассказывают, что памятник-трактор у них установили в начале 1980-х годов. Трактор настоящий, а не какой-то муляж. Именно этот трактор был в послевоенные годы одним из первых транспортных средств, которое использовали на колхозных полях. И, что особенно важно для местных, первым трактористом был уроженец деревни Костюшковичи, бывший фронтовик Иван Иванович Вацуро.

Памятник-трактор стоял на постаменте в сквере рядом с памятником воину-освободителю рядом со зданием сельсовета. Учащиеся школы ухаживали за обоими памятниками, здесь же проводились патриотические мероприятия.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

А в середине октября 2020 года трактор с помощью спецтехники сняли с постамента и увезли. Деревенские говорят, что так решили чиновники из райисполкома.

— Как известно на данный момент, его планируют установить в Кричеве. Объяснений для нас, жителей деревни, никаких не последовало. Мы считаем данное действо актом вандализма. Жителей агрогородка просто лишили символа, реликвии, святыни. И мнение людей никого при этом не интересует, — возмущены жители Костюшковичей.

Они говорят, что звонили в отдел по обращению граждан Кричевского райисполкома, но без толку. «Да и никто не верит в результаты обращений».



Фото предоставлено читателями TUT.BY

Председатель Костюшковичского сельского исполнительного комитета Владимир Медведев пояснил TUT.BY, что памятник-трактор действительно сняли — но для реставрации. По словам Владимира Александровича, так как это настоящий трактор, а не муляж, то работа займет какое-то время, но за ноябрь точно должны справиться.

— Деревенские волнуются, что трактор на родину не вернется — его якобы хотят установить в Кричеве. Это правда?

— Еще не решено, где будут его устанавливать. Пока его приводят в нормальное техническое состояние, чтобы он не сгнил, — сказал председатель Костюшковичского сельского исполнительного комитета Владимир Медведев.