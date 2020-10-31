Доцент на Окрестина, выпускники - у вузов, «в плен никого не берем» и новая линия метро - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Здравствуйте!





На наземной границе по-прежнему что-то происходит. Вчера Госпогранкомитет сообщил, что белорусов в страну пропускают , при этом «есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств». Однако поздним вечером стало известно , что на переходе застряли белорусские студенты, которые учатся в Польше. Они говорят: их не пускают домой. ГПК утверждает, что им предложили вернуться Польшу, потому что в Беларуси их ждет десятидневный карантин. Тем временем ответов на большинство вопросов об ограничениях на границе все еще нет, как и документа, который бы что-либо прояснял.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В вузах продолжаются акции протеста и отчисления студентов . Вчера выпускники и родители собрались у университетов поддержать учащихся. Проректор Академии искусств и еще более 60 сотрудников потребовали восстановить отчисленных студентов. Доцента МГЛУ Наталью Дулину задержали , когда она вышла из вуза. Завкафедрой журфака БГУ уходит со своей должности. А вот что сами преподаватели рассказывают о том, что происходит сейчас в их профессиональной среде.





Продолжаются увольнения на крупных предприятиях . На БелАЗе вышли отстаивать коллег. А для работы на «Гродно Азот» ищут сотрудников на других заводах.

. На БелАЗе коллег. А для работы на «Гродно Азот» сотрудников на других заводах. Виктору Бабарико продлили содержание под стражей до декабря . Защита настаивает: никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к экс-претенденту вообще какой-либо меры пресечения, ей неизвестно.

. Защита настаивает: никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к экс-претенденту вообще какой-либо меры пресечения, ей неизвестно. Лукашенко вручил генеральские погоны Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову — генерал-лейтенанта милиции, Михаилу Грибу — генерал-майора милиции. И сообщил , что «мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи», а те, «кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем ».

, что «мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи», а те, «кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: ». МВД сообщило о задержании минчанина, который плюнул в лицо журналисту гостелеканала.

СТОИТ ПОЧЕСТЬ





Не пропустите интервью экс-директора РНПЦ «Кардиология», академика Александра Мрочека. Он говорит важные вещи о стране, медицине и COVID-19 .

. И еще одно интервью, которое важно прочесть. Бывший помощник Лукашенко Виктор Кучинский высказался против насилия: « Дубинка еще никого не заставила любить ».

против насилия: « ». Посмотрите видеоисторию Васи с синдром Дауна. Вместо обычного «привет» он пишет «мяу» . Вместо того чтобы запереться в квартире и страдать, Вася ходит на две работы, занимается спортом (айкидо) и мечтает снять фильм. В первой половине дня парень — официант в ресторане отеля «Ренессанс», во второй — директор кофейни «Инклюзивный бариста», где кофе готовят ребята в инвалидных колясках, а на кружках — надписи шрифтом Брайля.

Васи с синдром Дауна. . Вместо того чтобы запереться в квартире и страдать, Вася ходит на две работы, занимается спортом (айкидо) и мечтает снять фильм. В первой половине дня парень — официант в ресторане отеля «Ренессанс», во второй — директор кофейни «Инклюзивный бариста», где кофе готовят ребята в инвалидных колясках, а на кружках — надписи шрифтом Брайля. Что-то странное происходит с домом 97 по улице Притыцкого в Минске. Сначала жильцов объединили дворовые ярмарки и чаепития, а теперь — сбор передач соседям, которые находятся в изоляторе. За несколько дней задержали 10 человек, всех при разных обстоятельствах, но жильцы уверены: это делается целенаправленно, уж слишком активный их дом.





В начале ноября в Минске заработают четыре станции новой линии метро : «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Побывали на них накануне открытия и показываем , как они выглядят изнутри.

: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Побывали на них накануне открытия и , как они выглядят изнутри. В октябре в Минске вынесли приговор 27-летнему велосипедисту, которого в августе жестко задерживали сотрудники ГАИ . Решение суда многих шокировало: два года лишения свободы. Напомним, по версии следствия, парень ехал без зеркал и звукового сигнала, а когда сотрудники ГАИ потребовали от него остановиться, пытался скрыться, при задержании оказал сопротивление. Рассказываем подробности этого дела.

. Решение суда многих шокировало: два года лишения свободы. Напомним, по версии следствия, парень ехал без зеркал и звукового сигнала, а когда сотрудники ГАИ потребовали от него остановиться, пытался скрыться, при задержании оказал сопротивление. Рассказываем этого дела. 29 октября из Оперного театра были уволены пятеро сотрудников. Поговорили с концертмейстером оркестра, заслуженной артисткой Беларуси Региной Саркисовой и скрипачкой Аллой Джиган и узнали, как родилась идея акции солидарности, как звездам Оперного сообщили об увольнении и что за «Кодекс чести артиста» пыталась ввести администрация.

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Торпедо».

шесть шайб от «Торпедо». Президент UFC предсказал возвращение Хабиба.

Все новости пятницы, 30 октября

Не отмечаете Хеллоуин и не наряжаетесь в страшные костюмы? Предлагаем альтернативу: топ-5 «ужасных» книг для любителей пощекотать себе нервы. Укутываемся поуютнее в теплый плед и получаем «страшное» удовольствие от чтения. Хороших выходных!

Ваша редакция