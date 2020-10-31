Бастующие металлурги и конгресс белорусов зарубежья. 83-й день протестов

Источник материала: Tut.by

В субботу, 31 октября, мы узнали, что депутаты предлагают ужесточить наказание за участие в несанкционированных мероприятиях. В Жодино оштрафовали женщину за «выражение протеста зефиркой» . А минчанин, который поехал на похороны в Солигорск внезапно оказался подозреваемым по делу о поджогах. Все самое важное за день читайте в нашем традиционном онлайне.