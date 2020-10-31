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Бастующие металлурги и конгресс белорусов зарубежья. 83-й день протестов
31.10.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 31 октября, мы узнали, что депутаты предлагают
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В субботу, 31 октября, мы узнали, что депутаты предлагают ужесточить наказание за участие в несанкционированных мероприятиях. В Жодино оштрафовали женщину за...
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