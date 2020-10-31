|
Белорусских студентов, которые учатся за рубежом, не могут въехать в страну
31.10.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Информацию об этом опубликовал портал TUT.BY, в редакцию приходили сообщения от читателей. Так, написала женщина, которая ждала сына из Польши. 14 студентов, которые учатся в Польше, ехали домой, однако на границе их остановили и высадили из автобуса с вещами.
Остальные пассажиры поехали в Беларусь. По словам женщины, когда дети стали спрашивать, в чем дело, им ответили: «Без комментариев». Затем приехал автобус, который направлялся из Минска в Варшаву. Пограничники посадили детей на свободные места и отправили на польскую границу.
«Все студенты - несовершеннолетние. Нескольким девочкам вообще по 15 лет. Кто-то плакал, кто-то без денег, кто-то ехал в Беларусь за теплой одеждой», - сообщила она.
На польской границе студентов поставили в отдельную очередь и быстро проверили. Сказали, сидеть в карантине не нужно. Автобус поехал в Варшаву.
Напомним, на совещании 29 октября Александр Лукашенко
В главных вузах страны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию об этом опубликовал портал TUT.BY, в редакцию приходили сообщения от читателей. Так, написала женщина, которая ждала сына из Польши. 14 студентов, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)