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Белорусских студентов, которые учатся за рубежом, не могут въехать в страну

31.10.2020 13:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Информацию об этом опубликовал портал TUT.BY, в редакцию приходили сообщения от читателей. Так, написала женщина, которая ждала сына из Польши. 14 студентов, которые учатся в Польше, ехали домой, однако на границе их остановили и высадили из автобуса с вещами.

Остальные пассажиры поехали в Беларусь. По словам женщины, когда дети стали спрашивать, в чем дело, им ответили: «Без комментариев». Затем приехал автобус, который направлялся из Минска в Варшаву. Пограничники посадили детей на свободные места и отправили на польскую границу.

«Все студенты - несовершеннолетние. Нескольким девочкам вообще по 15 лет. Кто-то плакал, кто-то без денег, кто-то ехал в Беларусь за теплой одеждой», - сообщила она.

На польской границе студентов поставили в отдельную очередь и быстро проверили. Сказали, сидеть в карантине не нужно. Автобус поехал в Варшаву.

Напомним, на совещании 29 октября Александр Лукашенко приказал отчислять студентов. Также Лукашенко заявил, что в стране будут незаконны дипломы, полученные за границей.

В главных вузах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию об этом опубликовал портал TUT.BY, в редакцию приходили сообщения от читателей. Так, написала женщина, которая ждала сына из Польши. 14 студентов, которые...
 
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