ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гайдукевич прокомментировал возможное ужесточение КоАП

31.10.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Одна из главных функций новой редакции КоАП, чтобы он выполнял не карательную функцию, а профилактическую, считает заместитель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Новый КоАП: разделить нарушения на группы и снять "клеймо" правонарушителя

Белорусский портал TUT.by ранее сообщил, что в новой редакции КоАП планируется ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении, а также привлечение к ответственности за "незаконное использование флагов".

По словам депутата, Кодекс перерабатывается кардинально, по многим положениям меняется сама концепция: некоторые статьи убираются, дополняются и добавляются. Сейчас вносятся пожелания в новую редакцию.

"Сегодня говорить о том, что мы готовы к принятию административного кодекса и дискуссия по этому вопросу закончилась, будет неправильно. Сейчас идет обсуждение всех предложений и пока рано говорить о конечном варианте. Убежден, дискуссия продолжится и в момент принятия его во втором чтении", - сказал корреспонденту Sputnik Гайдукевич.

По его мнению, одно из главных новшеств нового КоАП, чтобы он исполнял не карательную функцию, а профилактическую.

Депутаты солидарны в том, что действующий Кодекс надо перерабатывать. Потому как многие вещи просто не работают. В новой редакции будут учтены замечания и зоозащитников по увеличению ответственности за жестокое обращение с животными, добавил он.

Также по линии ГАИ есть предложения по ужесточению за лихачество и опасную езду. "Идет бурная дискуссия и пока рано говорить о конечной редакции, но мы придем к общему консенсусу. Главное не быстро принять, а качественно, чтобы не пришлось, потом ничего переделывать", - подытожил он.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам эксперта, КоАП будет полностью переработан: многие статьи исчезнут, многие будут дополнены и добавлены.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусских студентов, которые учатся за рубежом, не могут въехать в страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика