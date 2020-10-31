Гайдукевич прокомментировал возможное ужесточение КоАП

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Одна из главных функций новой редакции КоАП, чтобы он выполнял не карательную функцию, а профилактическую, считает заместитель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.

Белорусский портал TUT.by ранее сообщил, что в новой редакции КоАП планируется ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении, а также привлечение к ответственности за "незаконное использование флагов".

По словам депутата, Кодекс перерабатывается кардинально, по многим положениям меняется сама концепция: некоторые статьи убираются, дополняются и добавляются. Сейчас вносятся пожелания в новую редакцию.

"Сегодня говорить о том, что мы готовы к принятию административного кодекса и дискуссия по этому вопросу закончилась, будет неправильно. Сейчас идет обсуждение всех предложений и пока рано говорить о конечном варианте. Убежден, дискуссия продолжится и в момент принятия его во втором чтении", - сказал корреспонденту Sputnik Гайдукевич.

По его мнению, одно из главных новшеств нового КоАП, чтобы он исполнял не карательную функцию, а профилактическую.

Депутаты солидарны в том, что действующий Кодекс надо перерабатывать. Потому как многие вещи просто не работают. В новой редакции будут учтены замечания и зоозащитников по увеличению ответственности за жестокое обращение с животными, добавил он.

Также по линии ГАИ есть предложения по ужесточению за лихачество и опасную езду. "Идет бурная дискуссия и пока рано говорить о конечной редакции, но мы придем к общему консенсусу. Главное не быстро принять, а качественно, чтобы не пришлось, потом ничего переделывать", - подытожил он.