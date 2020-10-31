Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Около 40 участников акции выдвинулась от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями.

Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: "Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку", "Інваліды супраць катаванняў", "Наша возьме! Жыве Беларусь!" и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждали о том, что мероприятие несанкционированное.

Сегодняшний марш проходит под девизом "Инвалиды тела против беспредела инвалидов души".

Предыдущий подобный марш прошел 22 октября и длился около двух часов. Его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями Минск, 31 октября. В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями. Около 40 участников акции выдвинулась от Красного костела по проспекту...

Ирина Турчина, БелаПАН.