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В столице начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями

31.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 октября. В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Около 40 участников акции выдвинулась от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями.

Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: "Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку", "Інваліды супраць катаванняў", "Наша возьме! Жыве Беларусь!" и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждали о том, что мероприятие несанкционированное.

Сегодняшний марш проходит под девизом "Инвалиды тела против беспредела инвалидов души".

Предыдущий подобный марш прошел 22 октября и длился около двух часов. Его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 октября. В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями. Около 40 участников акции выдвинулась от Красного костела по проспекту...
 
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