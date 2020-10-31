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Как 30 лет назад брестчане устроили «колбасный бунт» и на семь часов блокировали центр города
31.10.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестчане устраивали многокилометровые протестные марши по улицам города, когда это еще не было трендом. Знаете, где находится «водометный перекресток» в Бресте? Это пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Здесь 13 сентября колонна мирных демонстрантов
Лето 1990 года. Перестройка все идет и идет по плану. В квартирах брестских «софиков» кассетные магнитофоны жуют февральский альбом Depeche Mode, а черно-белые телевизоры «Шилялис» показывают «Санту Барбару» на польском.
За окном лето, солнце, мир, труд и дефицит. У входа в спортзал школы № 12 висит баннер «Добро пожаловать». Он сразу бросается в глаза: слишком пестрый и большой. Транспарант раздражает своим оптимизмом людей, которые часами стоят в очереди на школьный базар, чтобы купить детям форму, обувь, ручки и тетрадки. Они толпятся у входа в спортзал, ругаются, злятся и мнут в руках приглашения на покупку товаров — без этой бумажки даже карандаш не продадут, хоть ты сутками стой.
«Люди стоят часами, теряя и рабочее, и свое личное время, ругая при этом всех и вся, — описал в своей статье происходящее у стен школы № 12 корреспондент областной газеты „Заря“. — Тут же, рядом со своими родителями, немало детей. Они слушают взрослых, видят грубость и начинают сомневаться в справедливости, честности, доброте, а в целом — гуманности нашего социалистического строя, о чем так много им говорили на уроках».
Торговля в то время часто давала повод сомневаться в гуманности социалистического строя. Тема была настолько актуальна, что редко покидала передовицы газет. То ограничат продажу алкоголя и носков, то разрешат затариваться в «Березках» всем, а не только иностранцам, то где-то что-то пропадет с прилавков, то где-то что-то появится. Дефицитные товары с утра до вечера обсуждали чиновники в своих кабинетах, работяги у станков, бабушки во дворах.
— В дефиците было все. В Москву когда ездил, там вообще полки пустые были. Если что-то попадало в магазины, то быстро пропадало, — вспоминает брестчанин Юрий Макарчук, который в те годы работал фотокорреспондентом в одной из городских газет. — Я жил в доме на Пушкинской. У нас балкон выходил во двор магазина. Моя мама с балкона посмотрит: «Ага, привезли колбасу». Она крикнет продавщицам: «Девочки, когда будут давать?». Ей отвечают: после обеда. Она после обеда первая подбежит и купит. Давали по полкило, по одной палке в руки. Больше и не брали — потому что люди в очереди могли разорвать. Особенно когда товар заканчивался.
Список претензий к советской торговле у брестчан был длинный, но поводом для массового протеста стали не пустые полки в магазинах, не талонная система и не бесконечные очереди, а просроченная колбаса, которую 23 августа 1990 года решили продать возле торгового центра «Юбилейный».
«Неаппетитный запах и налет с мертвецким оттенком говорили сами за себя»
Все началось с 7,5 тонны полукопченой «одесской», которую 18 августа привезли в Брест с Березовского мясокомбината. Несколько дней товар продавали в магазине № 43 на улице Гаврилова, а 23 числа продавцы выкатили тележки с нераспроданными остатками на площадку перед торговым центром «Юбилейный». Торговля мясными продуктами на жаре шла, мягко говоря, не очень. Покупателей от тележки отгонял неприятный запах и неприглядный вид колбасы.
— В советское время колбаса в магазине свободно не лежала, — рассказывает Юрий Макарчук, который в тот день по заданию редакции снимал «колбасный бунт». — Если и привозили, то было три вида: докторская, полукопченая и сервелат. Народ очень за это переживал. Поэтому в тот день люди и возмутились, когда увидели, что на продажу выкатили целый контейнер просроченной колбасы. Видно, они ее где-то в закромах до последнего для своих ныкали, а когда начала портиться, решили распродать.
К вечеру вокруг колбасных тележек все же собралась толпа, но отнюдь не из желающих приобрести полкило полукопченой. Люди возмущались, орали на продавцов, обвиняли их в попытке продать просрочку по обычной цене и звонили в редакции газет.
«Когда редакционная группа прибыла на место происшествия, здесь, около торгового центра „Юбилейный“, было уже неспокойно, — писал корреспондент „Зари“. — Покупатели окружили контейнеры с колбасой, о качестве которой можно было уже догадываться, приблизившись на несколько метров. Неаппетитный запах и налет с мертвецким оттенком говорили сами за себя. Девчонка-продавец в слезах. Люди возмущены и требуют заведующую магазином и работников санитарной службы».
На вопрос, как такой товар попал в продажу, заведующая магазином № 43 лишь развела руками и сказала:
— Люди брали.
«На этой колбасе народ стоял, как на трибуне, и толкал речи»
Возмущенную толпу отговорки работников торговли только разозлили. Люди присыпали испорченную колбасу хлоркой, чтобы не воняла, и покатили тележки по улице Московской в центр города. Куда этот груз катили, до конца неясно. По одной версии, к горисполкому. По другой — к зданию санстанции.
«Толпа вокруг них растет на глазах, — рапортовал с места событий корреспондент „Зари“. — В длинную цепь по обе стороны выстраивается автотранспорт. Водителей, пытающихся проехать, щедро награждают тумаками. В ответ на призывы работников органов правопорядка разойтись — требование вызвать на место происшествия руководителей города».
Юрий Макарчук вспоминает, что тележки с колбасой докатили до перекрестка нынешнего проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
— Здесь вся эта колонна остановилась. Подошли городские власти, милиция. Постояли, речи толкали, народ повозмущался, — вспоминает фотокорреспондент.
Пикет на перекрестке быстро перерос в митинг. Люди уже забыли про колбасу и один за другим задавали властям острые вопросы о наболевшем: почему полки в магазинах пустые, почему нет сигарет, куда пропали носки, что творится с торговлей.
— Контейнер на больших колесах был, с решеткой. Где-то метра полтора высотой. На этой колбасе народ стоял, как на трибуне, и толкал речи, — рассказывает Юрий Макарчук.
На вопросы горожан попытались ответить председатели областного и городского исполкомов.
«Но, увы, было уже поздно. Обстановка настолько накалилась, что диалога не получилось. Только далеко за полночь страсти улеглись и застрявшие троллейбусы ушли в парк», — написала «Заря».
«Готов к высшей мере наказания»
По факту продажи просрочки прокуратура возбудила уголовное дело. На следующий день утром активные участники митинга встретились с руководителями городского и областного советов депутатов. Они договорились создать комиссию, которая проведет расследование по ряду озвученных горожанами требований.
В обстоятельствах разобрались быстро. Выяснилось, что колбаса действительно была испорченная. Причиной тому стало нарушение условий хранения: вместо положенных трех дней товар пролежал пять. Виновными назначили начальника горпищеторга Шпильчука, руководителя торгового отдела Царикова, директора магазина № 43 Климук и ее заместителя Вальчевскую. Как писали в газете, они «в условиях напряженной социально-экономической, общественно-политической обстановки, вызванной разбалансированием внутреннего рынка, допустили политическую недальновидность, халатность и безответственность в организации торговли колбасными изделиями».
Шпильчук в целом вину признал и на заседании горсовета пошутил, что «готов к высшей мере наказания».
— А вы не иронизируйте, — заметил на это председатель горисполкома Иван Венцель. — Фактически кое-кто был близок к этому. Видели, как в тот день накалились страсти? Слышали, сколько звучало всяких угроз, перехлестывающих через край?
Все четверо виновных лишились своих должностей, некоторые получили еще и выговоры.
А как же протестующие, которые на семь часов блокировали движение на центральных улицах города? На них уголовных дел не заводили, говорит Юрий Макарчук:
— Мне после этого звонил милиционер, просил отдать ему какие-то фотографии митинговавших. Я отказался. Больше он ко мне не обращался.
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Брестчане устраивали многокилометровые протестные марши по улицам города, когда это еще не было трендом.
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