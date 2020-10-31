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На белорусско-украинской границе в «Новой Гуте» были проблемы с компьютерной базой

31.10.2020 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На белорусско-украинской границе в «Новой Гуте» были проблемы с компьютерной базой, никто не мог ехать. О проблеме TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили пограничники.


Фото: БелаПАН

«На пограничном пункте пропуска „Новая Гута“ — очередь. Уже 3 часа не пропускает белорусская сторона вообще никого, ссылаясь на неисправности программного обеспечения», — сообщают нам находящиеся на границе.

В погранкомитете подтверждают: возникли проблемы с компьютерной базой таможенников. Как скоро они будут устранены, сказать не могут.

По состоянию на 15.20, сообщают нам с границы, в Беларусь стали пускать белорусов.

В ГТК рассказали, что в «Новой Гуте» действительно проходили плановые работы по обновлению информационной базы. По словам официального представителя ведомства Екатерины Шкурдюк, время обновления специально было выбрано таким образом, чтобы не создавать проблем пересекающим границу: сейчас в «Новой Гуте» практически нет транспорта. База уже обновлена, пункт пропуска работает в штатном режиме.

 
 
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О проблеме TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердили пограничники.
 
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