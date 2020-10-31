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Умер Шон Коннери

31.10.2020 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Умер легендарный британский актер Шон Коннери, сообщает ВВС. 

На счету известного актера более 70 фильмов, в которых он снялся за свою полувековую карьеру. Также Коннери работал продюсером и режиссером.

© Flickr / Mike Mozart
Обложка журнала Life c Шоном Коннери в роли агента 007

Мировую известность ему принесли картины про агента 007, где он сыграл главного героя - Джеймса Бонда. Также на его счету такие культовые фильмы, как "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Скала", "Имя розы", "Неприкасаемые".

В копилке Коннери премия "Оскар", две награды BAFTA и три "Золотых глобуса". Примечательно, что "Оскар" актеру был вручен за роль Джима Мэлоуна в гангстерской драме "Неприкасаемые", за нее же Коннери получил "Золотой глобус".

Кроме того, он награжден французским орденом Почетного легиона, а в июле 2000 года получил титул "сэр" и был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II.

Известно, что в 2003 году в возрасте 77 лет Коннери принял решение завершить карьеру и в последние годы жил вместе с супругой на Багамских островах.

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Теги: Минск
 
 
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Легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда, который снялся в семи фильмах об агенте 007, скончался в возрасте 90 лет.
 
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