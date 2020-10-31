Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Первая группа рабочих с других заводов из 40 человек едет на ОАО "Гродно Азот", об этом говорится в распространенном заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря.

Уже сформированы группы практической помощи, отмечается в заявлении. "Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь", - отмечается в заявлении Бобыря.

Днем ранее гендиректор заявил, что тот, кто захочет остаться и продолжить работу в коллективе, останется, но препятствующих нормальному производству отстранят от выполнения обязанностей. Также он рассказал о сформированном резерве для завода. Ими стали опытные кадры из других регионов и предприятий, которых оказалось даже больше, чем требуется.

Кто пытался "убить" завод

Бобырь сказал, что группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод.

"Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют десятитысячный коллектив завода, Гродненский регион и всю республику", – добавил он.

По словам гендиректора, работающий завод – это не просто экономика, но "еще и безопасность Гродненщины и ее соседей". Он назвал "Гродно Азот" "сердцем региона, которое должно биться без остановки в прямом и переносном смысле".

Что происходило на "Гродно Азот"

Как ранее писал Sputnik, утром 26 октября часть работников нескольких цехов "Гродно Азот" отказалась принимать смену, некоторые из них не смогли приступить к работе из-за задержания. Их функции выполняла ночная смена, они находились в цехах почти сутки.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя Sputnik ситуацию 26 октября, заявил, что все предприятия концерна работают в штатном режиме. По его словам, попытка раскачать ситуацию на "Гродно Азот" провалилась, а люди, собравшиеся возле завода, в большинстве своем не имеют отношения ни к нему, ни к рабочей профессии.

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