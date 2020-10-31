На границе Беларуси с Украиной задержали четырех человек с оружием

Источник материала: Tut.by

28 октября возле украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренная группа Мозырского пограничного отряда блокировала и задержала группа четырех радикально настроенных сторонников анархистского движения, сообщил TUT.BY представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Всего было задержано четыре человека. У них обнаружили: две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и балончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-треккеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

Сейчас совместная следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных.