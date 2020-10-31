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Беларусь приостанавливает въезд для иностранцев

31.10.2020 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил Госпогранкомитет.

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Теги: Минск
 
 
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О приостановке пересечения белорусской границы на въезд для иностранцев сообщили в Госпогранкомитете страны
 
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