|
Беларусь приостанавливает въезд для иностранцев
31.10.2020 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил Госпогранкомитет.
Будет дополнено
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О приостановке пересечения белорусской границы на въезд для иностранцев сообщили в Госпогранкомитете страны
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)