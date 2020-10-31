в престижной минской школе разбили окна

Источник материала: Tut.by

Столичная школа № 59 подверглась нападению неизвестных: в здании разбиты окна, пострадал школьный бассейн. В милиции подтвердили факт совершения преступления.



Фото предоставлены читателями

Инцидент произошел в пятницу вечером в средней школе № 59, которая находится в столичном микрорайоне Каменная Горка. Неизвестные разбили окна в образовательном учреждении, по-видимому, забросав их камнями. Также сообщается о том, что разбиты окна в здании бассейна, входящего в комплекс школьных зданий.



Фото предоставлены читателями



Фото предоставлены читателями



Фото предоставлено читателем

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили информацию.

— Вечером в пятницу, 30 октября, в милицию поступило такое сообщение, на место выбывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится разбирательство и все необходимые мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

О масштабах причиненного ущерба пока информации нет. С администрацией или сотрудниками самой школы оперативно связаться не удалось.

Средняя школа № 59 открылась в январе 2013 года в Каменной Горке и считается престижной. При ее строительстве был реализован новый проект, который предусматривал наличие в учебном заведении бассейна, двух спортивных залов, зала хореографии, тира.