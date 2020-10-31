ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в престижной минской школе разбили окна

31.10.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичная школа № 59 подверглась нападению неизвестных: в здании разбиты окна, пострадал школьный бассейн. В милиции подтвердили факт совершения преступления.


Фото предоставлены читателями

Инцидент произошел в пятницу вечером в средней школе № 59, которая находится в столичном микрорайоне Каменная Горка. Неизвестные разбили окна в образовательном учреждении, по-видимому, забросав их камнями. Также сообщается о том, что разбиты окна в здании бассейна, входящего в комплекс школьных зданий.


Фото предоставлены читателями

Фото предоставлены читателями

Фото предоставлено читателем

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили информацию.

— Вечером в пятницу, 30 октября, в милицию поступило такое сообщение, на место выбывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится разбирательство и все необходимые мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

О масштабах причиненного ущерба пока информации нет. С администрацией или сотрудниками самой школы оперативно связаться не удалось.

Средняя школа № 59 открылась в январе 2013 года в Каменной Горке и считается престижной. При ее строительстве был реализован новый проект, который предусматривал наличие в учебном заведении бассейна, двух спортивных залов, зала хореографии, тира.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная школа № 59 подверглась нападению неизвестных: в здании разбиты окна, пострадал школьный бассейн. В милиции также подтвердили факт совершения...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь закрывает границу для въезда иностранцев с 1 ноября. ГПК разъяснил, кто сможет попасть в страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика