|
в престижной минской школе разбили окна
31.10.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичная школа № 59 подверглась нападению неизвестных: в здании разбиты окна, пострадал школьный бассейн. В милиции подтвердили факт совершения преступления.
Инцидент произошел в пятницу вечером в средней школе № 59, которая находится в столичном микрорайоне Каменная Горка. Неизвестные разбили окна в образовательном учреждении, по-видимому, забросав их камнями. Также сообщается о том, что разбиты окна в здании бассейна, входящего в комплекс школьных зданий.
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили информацию.
— Вечером в пятницу, 30 октября, в милицию поступило такое сообщение, на место выбывала следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится разбирательство и все необходимые мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, — рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
О масштабах причиненного ущерба пока информации нет. С администрацией или сотрудниками самой школы оперативно связаться не удалось.
Средняя школа № 59
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная школа № 59 подверглась нападению неизвестных: в здании разбиты окна, пострадал школьный бассейн. В милиции также подтвердили факт совершения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)