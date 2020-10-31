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Девушку, которая выходила на акции протеста в свадебном БЧБ-платье, задержали в Гродно
31.10.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инна Зайцева — минчанка, участвовавшая в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой — была задержана в Гродно. Об этом стало известно ее супругу, информацию подтвердили в милиции.
В субботу, 31 октября, Инна Зайцева отправилась в Гродно из Минска, чтобы выразить поддержку тем работникам предприятия «Гродно-Азот», которые принимают участие в забастовке. Однако позже ее супругу Андрею стало известно, что девушку задержали. Инна сообщила мужу, что ее оставляют в изоляторе до суда, который предположительно состоится в понедельник.
В городской милиции подтвердили, что Инна Зайцева задержана.
— Девушка приехала на такси, с ее слов, специально, чтобы поддержать рабочих. Сейчас она доставлена в РОВД. По поводу ее участия в каких-либо мероприятиях и того, что находилось в салоне транспортного средства, проводится проверка, — рассказал TUT.BY руководитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей. Она стала известна как «БЧБ-невеста», так как появлялась на протестных акциях в свадебном платье с красной полосой. TUT.BY писал о заметной девушке, вот
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Инна Зайцева - минчанка, участвовавшая в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой - была задержана в Гродно. Об этом стало известно ее супругу,...
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