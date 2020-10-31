Задержания на марше солидарности и провластный автопробег. Что происходило в Гродно 31 октября

Источник материала: Tut.by

В субботу, 31 октября, в Гродно должен был состояться марш в поддержку бастующих рабочих «Гродно Азота». В какой-то момент на проспекте Космонавтов рядом с автовокзалом собралось около 200 человек. Люди попытались пройтись по проспекту, однако начались задержания. Параллельно на Кургане Славы проходила акция сторонников Александра Лукашенко, на которую приехали люди со всей Беларуси. Для них была организована солдатская каша.





В 15.00 возле автовокзала начали собираться гродненцы. За полчаса до этого здесь появилась военная машина с колонками, через которые громко «крутили» белорусские песни, а также звучали предупреждения о том, чтобы гродненцы не нарушали общественный порядок. При этом обращение было на белорусском языке и начиналось словами: «Паважаныя гарадзенцы!».

Прохожие и живущие в домах, которые находятся рядом с автовокзалом, такой креатив не оценили.

— Это вообще что такое? Праздник какой-то? Нет? Тогда зачем так громко музыку включать? Тут много молодых семей с маленькими детьми живет, много пенсионеров, а песни так громко играют, что слышно даже при закрытых окнах. Вот те, кто в машине этой с колонками, подумали о тех, кто живет рядом? — сокрушается женщина на остановке и говорит, что вышла из одного из домов посмотреть, что происходит. Музыка, кстати, звучала над проспектом еще примерно два часа.





Люди стали собираться около двух остановок общественного транспорта. В какой-то момент на проспекте Космонавтов было примерно 200 человек. Были и силовики. Они перекрыли с двух сторон улицу Захарова. А когда люди двинулись по проспекту, то здесь остановили движение автотранспорта. Начались задержания.

Люди стали убегать во дворы, туда также забегали силовики, ездил бус с открытыми дверями. Также на улицах Гродно был замечен водомет.





Гродненцы импровизированным маршем прошли только метров 200. На этом акция в поддержку рабочих «Гродно Азота» была закончена. Она продлилась около часа. Было задержано несколько человек. Оставшиеся после разгона люди постояли еще какое-то время на проспекте и разошлись. Силовики также уехали.

























В это же время на Кургане Славы также по проспекту Космонавтов собрались сторонники Александра Лукашенко. Сюда приехало несколько десятков машин и несколько микроавтобусов с жителями разных регионов страны.













Они проехались по городу, также автоколонну видели около «Гродно Азота». Для проезда машин перекрывали некоторые улицы города.

На Кургане Славы для участников автопробега предлагали солдатскую кашу. Акция продлилась несколько часов.













Часть участников уехала, а часть — несколько десятков человек — остались в Гродно, они прогулялись по главным улицам города, возложили цветы к памятнику погибшим солдатам в парке имени Жилибера.