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Тыквы, «привидения» и угощение для всех. Как в гродненских двориках отмечали Хеллоун

01.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно, как и в столице, проходят дворовые встречи: соседи знакомятся, общаются и даже проводят тематические вечеринки. В эту субботу в гродненских дворах отмечали Хеллоуин. Люди собирались на Фолюше, во двориках старого центра, в микрорайонах Вишневец и Ольшанка. На улице Пушкина также прошел дворовой праздник. Здесь даже, как рассказывают местные жители, «вышли на связь со Светланой Тихановской». TUT.BY посмотрел, что сегодня вечером происходило в городских дворах.













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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, как и в столице, проходят дворовые встречи: соседи знакомятся, общаются и даже проводят тематические вечеринки. В эту субботу в гродненских дворах...
 
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