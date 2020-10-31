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Тыквы, «привидения» и угощение для всех. Как в гродненских двориках отмечали Хеллоун
01.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно, как и в столице, проходят дворовые встречи: соседи знакомятся, общаются и даже проводят тематические вечеринки. В эту субботу в гродненских дворах отмечали Хеллоуин. Люди собирались на Фолюше, во двориках старого центра, в микрорайонах Вишневец и Ольшанка. На улице Пушкина также прошел дворовой праздник. Здесь даже, как рассказывают местные жители, «вышли на связь со Светланой Тихановской». TUT.BY посмотрел, что сегодня вечером происходило в городских дворах.
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В Гродно, как и в столице, проходят дворовые встречи: соседи знакомятся, общаются и даже проводят тематические вечеринки. В эту субботу в гродненских дворах...
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