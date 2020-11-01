Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Около 40 человек задержаны в Беларуси 31 октября, сообщает spring96.org .

Задержания зафиксированы в Витебск, Гродно, Минске, Новогрудке (Гродненская область), Светлогорске (Гомельская область).

Утром в Витебске до суда был задержан студент государственного медицинского университета Нвокике Денис.

В Гродно в акции приняло участие около 150 человек. Они были разогнаны ОМОНом. Задержано не менеке23 человек – наибольшее количество в Беларуси в этот день.

В частности, в Гродно задержали Инну Зайцеву из Минска, которая стала символом женского протеста. Она приходила на акции в платье невесты бело-красно-белого цвета. Также задержана ее подруга Мария Пашкевич. Обеих девушек доставили в Октябрьское РУВД Гродно.

В Минске 31 октября прошел марш людей с (не)ограниченными возможностями возле Красного костела, а также женский марш солидарности. Продолжались пикеты и акции солидарности студентов.

В студенческих чатах сообщается, что около 11.30 в Минске сотрудниками ОМОНа задержаны двое молодых парней, предположительно, студенты МГЛУ.

В Минске женский марш прошел в сопровождении бусиков с ОМОНом. Милиция предупреждала участниц об ответственности за несанкционированную акцию. В районе парка Горького были задержаны по меньшей мере двое женщин.

В Минске в Куропатах милиция задержала Анну и Виктора Шапутько, а также Григория Асаулу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По данным правозащитников, около 40 человек задержано в Беларуси 31 октября Минск, 1 ноября. Около 40 человек задержаны в Беларуси 31 октября, сообщает spring96.org. Задержания зафиксированы в Витебск, Гродно, Минске, Новогрудке (Гродненская...

БелаПАН.