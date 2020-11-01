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В Минске закрыты три станции метро
01.11.2020 12:53 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. В Минске закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".
Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 12.40 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.
Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".
В 12 часов в Минске также отключен мобильный интернет.
Сегодня в Беларуси планируется провести Марш против террора, к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.
БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. В Минске закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская". Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции...
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