ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Остановку в центре Могилева 1 ноября снова закрывают - «из-за протестных акций»

01.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 ноября, в Могилеве с 13.30 транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». «Неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», сообщает ГАИ.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 13.30. Когда ограничения снимут, не уточняется.

Напомним, что по воскресеньям в Могилеве участники мирных протестный акций собирались именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка, в августе-сентябре. В октябре массовых протестов в Могилеве не зафиксировано.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом массовых протестов в Могилеве нет уже месяц как.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске закрыты три станции метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика