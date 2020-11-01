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Остановку в центре Могилева 1 ноября снова закрывают - «из-за протестных акций»
01.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 1 ноября, в Могилеве с 13.30 транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». «Неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан»,
Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 13.30. Когда ограничения снимут, не уточняется.
Напомним, что по воскресеньям в Могилеве участники мирных протестный акций собирались именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка, в августе-сентябре. В октябре массовых протестов в Могилеве не зафиксировано.
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При этом массовых протестов в Могилеве нет уже месяц как.
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