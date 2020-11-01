Остановку в центре Могилева 1 ноября снова закрывают - «из-за протестных акций»

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 ноября, в Могилеве с 13.30 транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». «Неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», сообщает ГАИ.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 13.30. Когда ограничения снимут, не уточняется.

Напомним, что по воскресеньям в Могилеве участники мирных протестный акций собирались именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка, в августе-сентябре. В октябре массовых протестов в Могилеве не зафиксировано.