В Бресте задержали школьника и таксиста. Их подозревают в участии в массовых беспорядках 10 августа

Источник материала: Tut.by

В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД .



Фото: МВД

По версии силовиков, 10 августа 16-летний брестчанин на проспекте Машерова бросил в сторону милиционеров бутылку.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В ведомстве сообщают, что 37-летний таксист, гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Беларуси, привез пассажиров на массовые беспорядки, а затем стал бросать камни в милиционеров.

Оба задержанных являются фигурантами по уголовному делу о массовых беспорядках.