Три станции метро закрыты в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Некоторые станции метро закрыты на вход и выход в воскресенье в 12:40, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Это сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров, пояснили там. Поезда следуют без остановки на станциях "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская", уточнили в пресс-службе.

"Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 1 ноября, некоторые Telegram-каналы призвали белорусов выйти в Минске и ряде регионов страны на очередную несанкционированную акцию протеста – "Дзяды". Сотрудники правоохранительных органов будут нести службу в усиленном режиме. Также в Минске ограничен доступ к мобильному интернету.