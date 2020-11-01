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Три станции метро закрыты в Минске
01.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Некоторые станции метро закрыты на вход и выход в воскресенье в 12:40, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
Это сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров, пояснили там. Поезда следуют без остановки на станциях "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская", уточнили в пресс-службе.
"Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
В воскресенье, 1 ноября, некоторые Telegram-каналы призвали белорусов выйти в Минске и ряде регионов страны на очередную несанкционированную акцию протеста – "Дзяды". Сотрудники правоохранительных органов будут нести службу в усиленном режиме. Также в Минске
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Из-за несанкционированной акции протеста городские власти ограничили работу столичной подземки по маршруту митингующих.
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