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В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом
01.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске в это воскресенье.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ближе к полудню минчане стали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом. В компании МТС подтвердили, что ограничили доступ в интернет в Минске из-за мероприятий госорганов по обеспечению национальной безопасности. Оператор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
А1 также сообщил о проблемах с доступом в сеть для всех абонентов. В компании пояснили, что это сделано по требованию властей и пообщеали сообщить о восстановлении доступа при первой возможности.
По сообщениям некоторых Telegram-каналов в это воскресенье в Минске пройдет марш "Дзяды". Участники акции планируют пройти от парка Челюскинцев до урочища Куропаты. Правоохранительные органы уже усилили меры безопасности: закрыты подходы к центральным площадям и парку Челюскинцев.
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Сотовые операторы традиционно по требованию властей снижают пропускную способность сети в дни акций протеста.
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