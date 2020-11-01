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В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом

01.11.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске в это воскресенье.

© Sputnik / Виктор Толочко
Задержан минчанин, "сливавший" данные милиционеров в интернет

Ближе к полудню минчане стали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом. В компании МТС подтвердили, что ограничили доступ в интернет в Минске из-за мероприятий госорганов по обеспечению национальной безопасности. Оператор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

А1 также сообщил о проблемах с доступом в сеть для всех абонентов. В компании пояснили, что это сделано по требованию властей и пообщеали сообщить о восстановлении доступа при первой возможности. 

По сообщениям некоторых Telegram-каналов в это воскресенье в Минске пройдет марш "Дзяды". Участники акции планируют пройти от парка Челюскинцев до урочища Куропаты. Правоохранительные органы уже усилили меры безопасности: закрыты подходы к центральным площадям и парку Челюскинцев.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотовые операторы традиционно по требованию властей снижают пропускную способность сети в дни акций протеста.
 
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