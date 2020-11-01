Вадим Замировский и Всеволод Зарубин вышли из СИЗО

Источник материала: Tut.by

Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. 17 октября их задержали во время работы на студенческом марше и «доставили в отделение для проверки документов». Однако в РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и неподчинении милиции, отвезли на Окрестина, потом осудили и отправили в Барановичи. В день марша также были задержаны, а после наказаны, корреспонденты других СМИ.





Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья.





Напомним, 1 октября TUT.BY был лишен статуса СМИ как минимум до конца года. На следующий день МИД аннулировал все выданные аккредитации для иностранных СМИ: зарубежные журналисты должны были получить новые разрешения.

Мининформ сообщил Белорусской ассоциации журналистов, что не будет отзывать иск против TUT.BY, но предпринимает некие усилия по «урегулированию ситуаций» с задержанием журналистов.

В настоящее время TUT.BY в Верховном суде обжалует предупреждения Мининформа. Прошло предварительное слушание, основное судебное разбирательство назначено на 12 ноября.

В стране продолжаются преследования журналистов, выполняющих свою работу, в том числе задержания во время протестных акций. Наших журналистов, выполнявших редакционное задание, уже признавали виновными: Алексей Судников и Надежда Калинина были задержаны 1 сентября, тогда приговор составил трое суток ареста.