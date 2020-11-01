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Вадим Замировский и Всеволод Зарубин вышли из СИЗО

01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. 17 октября их задержали во время работы на студенческом марше и «доставили в отделение для проверки документов». Однако в РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и неподчинении милиции, отвезли на Окрестина, потом осудили и отправили в Барановичи. В день марша также были задержаны, а после наказаны, корреспонденты других СМИ.


Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья.


Напомним, 1 октября TUT.BY был лишен статуса СМИ как минимум до конца года. На следующий день МИД аннулировал все выданные аккредитации для иностранных СМИ: зарубежные журналисты должны были получить новые разрешения.

Мининформ сообщил Белорусской ассоциации журналистов, что не будет отзывать иск против TUT.BY, но предпринимает некие усилия по «урегулированию ситуаций» с задержанием журналистов.

В настоящее время TUT.BY в Верховном суде обжалует предупреждения Мининформа. Прошло предварительное слушание, основное судебное разбирательство назначено на 12 ноября.

В стране продолжаются преследования журналистов, выполняющих свою работу, в том числе задержания во время протестных акций. Наших журналистов, выполнявших редакционное задание, уже признавали виновными: Алексей Судников и Надежда Калинина были задержаны 1 сентября, тогда приговор составил трое суток ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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17 октября журналистов задержали во время работы на студенческом марше, «доставили в отделение для проверки документов». Закончилось все судом и арестом.
 
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