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Вадим Замировский и Всеволод Зарубин вышли из СИЗО
01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. 17 октября их
Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья.
Напомним, 1 октября TUT.BY
Мининформ
В настоящее время TUT.BY в Верховном суде
В стране продолжаются преследования журналистов, выполняющих свою работу, в том числе задержания во время протестных акций. Наших журналистов, выполнявших редакционное задание, уже признавали виновными: Алексей Судников и Надежда Калинина были задержаны 1 сентября, тогда
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17 октября журналистов задержали во время работы на студенческом марше, «доставили в отделение для проверки документов». Закончилось все судом и арестом.
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