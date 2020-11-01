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«Это уже не политика». Преподаватель БрГТУ записала видео в поддержку отчисленных студентов
01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видеообращение в поддержку студентов, которые были
Видео:
В видеоролике преподаватель попросила отменить приказ об отчислении студентов.
— Последние события, когда безосновательно были отчислены одни из лучших студентов нашего университета, ставят нас, преподавателей и руководителей, перед выбором. Выбором между достоинством и позором. Студентов исключили за их активную гражданскую позицию, за то, что выступили против фальсификаций, политического преследования и насилия. Наша молодежь хочет учиться в стране, где работает закон, где уважают права человека, где абсолютной ценностью является человеческая жизнь и достоинство. Мы всегда декларировали, что университет вне политики. Однако то, что сейчас происходит — это уже не политика, а борьба добра со злом, законности, справедливости с тьмой и беззаконием, — сообщила преподаватель.
По данным TUT.BY, после того как из БрГТУ на прошлой неделе отчислили девять студентов, из университета уволились преподаватель и сотрудница одного из отделов. Мы связались с ними, но комментировать свое решение они не захотели. Первый проректор вуза Александр Омельянюк сообщил TUT.BY, что работники ушли по собственному желанию:
— Это процесс такой. У нас преподаватели увольняются, нанимаются.
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Ранее из вуза уволились две сотрудницы, которые были не согласны с отчислением студентов.
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