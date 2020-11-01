ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это уже не политика». Преподаватель БрГТУ записала видео в поддержку отчисленных студентов

01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Видеообращение в поддержку студентов, которые были отчислены на прошлой неделе, записала преподаватель Брестского государственного технического университета Татьяна Шевчук.

Видео: БрГТУ97%

Открыть/скачать оригинал видео (10.29 МБ)

В видеоролике преподаватель попросила отменить приказ об отчислении студентов.

— Последние события, когда безосновательно были отчислены одни из лучших студентов нашего университета, ставят нас, преподавателей и руководителей, перед выбором. Выбором между достоинством и позором. Студентов исключили за их активную гражданскую позицию, за то, что выступили против фальсификаций, политического преследования и насилия. Наша молодежь хочет учиться в стране, где работает закон, где уважают права человека, где абсолютной ценностью является человеческая жизнь и достоинство. Мы всегда декларировали, что университет вне политики. Однако то, что сейчас происходит — это уже не политика, а борьба добра со злом, законности, справедливости с тьмой и беззаконием, — сообщила преподаватель.

По данным TUT.BY, после того как из БрГТУ на прошлой неделе отчислили девять студентов, из университета уволились преподаватель и сотрудница одного из отделов. Мы связались с ними, но комментировать свое решение они не захотели. Первый проректор вуза Александр Омельянюк сообщил TUT.BY, что работники ушли по собственному желанию:

— Это процесс такой. У нас преподаватели увольняются, нанимаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее из вуза уволились две сотрудницы, которые были не согласны с отчислением студентов.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске закрыли несколько станций метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика