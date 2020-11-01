ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске закрыли несколько станций метро

01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске с 12.40 закрыли на вход и выход несколько станций метро — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточняется, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поезда следуют без остановки на данных станциях. К примеру, 25 октября временно закрывали станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская», «Пролетарская», «Тракторный завод», «Партизанская» и «Автозаводская».

В воскресенье уже привычно закрывают некоторые станции метро в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.

Кроме того, 1 ноября также двери центрального входа в парк Челюскинцев закрыли на замок, сообщают читатели.

Сегодня в Минске также наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станции закрыли, как уточняется, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
 
Новости дня
Новости общества
 
Три станции метро закрыты в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика