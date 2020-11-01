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В Минске закрыли несколько станций метро
01.11.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске с 12.40 закрыли на вход и выход несколько станций метро — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». Об этом
Поезда следуют без остановки на данных станциях. К примеру, 25 октября временно
В воскресенье уже привычно закрывают некоторые станции метро в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.
Кроме того, 1 ноября также двери центрального входа в парк Челюскинцев закрыли на замок, сообщают читатели.
Сегодня в Минске также
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Станции закрыли, как уточняется, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
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