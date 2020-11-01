В Минске закрыли несколько станций метро

Источник материала: Tut.by

В Минске с 12.40 закрыли на вход и выход несколько станций метро — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». Об этом сообщает официальный телеграм-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточняется, «в целях обеспечения безопасности пассажиров».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поезда следуют без остановки на данных станциях. К примеру, 25 октября временно закрывали станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская», «Пролетарская», «Тракторный завод», «Партизанская» и «Автозаводская».

В воскресенье уже привычно закрывают некоторые станции метро в связи с акциями протеста на улицах города и активностью силовиков.

Кроме того, 1 ноября также двери центрального входа в парк Челюскинцев закрыли на замок, сообщают читатели.

Сегодня в Минске также наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета.