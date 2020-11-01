|
Предположительно задержан оператор "Белсата" Дмитрий Солтан
01.11.2020 16:17 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. В ходе акции в Минске предположительно задержан оператор "Белсата" Дмитрий Солтан, сообщает польский телеканал.
Последний раз журналиста видели возле детской железной дороги, которая расположена между станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Здесь силовики проводили задержания участников марша. С тех пор, около полутора часов, он не выходил на связь.
Ранее правозащитники сообщили о десятках задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен в Минске, Гродно и Могилеве.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".
Демонстранты собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.
За два часа до начала акции в городе отключили мобильный интернет. Были закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".
Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 ноября. В ходе акции в Минске предположительно задержан оператор "Белсата" Дмитрий Солтан, сообщает польский телеканал. Последний раз журналиста видели...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)