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В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовую гранату

01.11.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщают читатели. Позже эту информацию РИА «Новости» подтвердили в минской милиции. Сообщается, что выстрелы были совершены «для пресечения нарушения закона».

На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, сообщила Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. По данным на 15.50 лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», в Минске и Гродно были задержаны около 30 человек.

Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. Сюда приехало много автозаков. Около 16.10 очевидцы сообщили, что слышали несколько громких хлопков рядом с улицей Мирошниченко. Эту информацию пока не удалось подтвердить.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух.
 
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