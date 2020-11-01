|
В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовую гранату
01.11.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщают читатели. Позже эту информацию РИА «Новости» подтвердили в минской милиции. Сообщается, что выстрелы были совершены «для пресечения нарушения закона».
На несанкционированном мероприятии в Минске задержаны несколько человек, сообщила
Позже около 15.30 очевидцы сообщили, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника силовики применили, предположительно, светошумовую гранату. Сюда приехало много автозаков. Около 16.10 очевидцы сообщили, что слышали несколько громких хлопков рядом с улицей Мирошниченко. Эту информацию пока не удалось подтвердить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске силовики сделали предупредительный выстрел и, предположительно, применили светошумовую гранату
В Минске силовики сегодня на акции протеста совершили предупредительный выстрел в воздух.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)