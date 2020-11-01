Метро в Минске возобновило работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Три станции "синей" ветки – "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская" – открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

"В 15:32 все станции метро открыты, метрополитен работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В воскресенье в Минске и других крупных городах страны проходят несанкционированные протестные акции. В столице она приурочена ко дню поминовения предков - "Дзяды". Станции метро закрывали последовательно , по маршруту движения колонны протестующих.

Протестные акции оппозиции продолжаются в Беларуси сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых, согласно ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.

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