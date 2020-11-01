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Метро в Минске возобновило работу
01.11.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Три станции "синей" ветки – "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская" – открыты для пассажиров, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В 15:32 все станции метро открыты, метрополитен работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В воскресенье в Минске и других крупных городах страны проходят несанкционированные протестные акции. В столице она приурочена ко дню поминовения предков - "Дзяды". Станции метро
Протестные акции оппозиции продолжаются в Беларуси сразу после президентских выборов, 9 августа, победу на которых, согласно ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.
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В воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход были временно закрыты три станции столичной подземки.
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