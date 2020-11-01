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Возобновили работу закрытые ранее станции метро
01.11.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. В Минске возобновили работу закрытые ранее станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".
Они были закрыты в 12.40 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливались.
В 15.32 работа метро возобновилась в обычном режиме.
Сегодня в Беларуси проходит Марш против террора, демонстранты идут к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.
БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. В Минске возобновили работу закрытые ранее станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская". Они были закрыты в 12.40 на вход и выход "в...
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