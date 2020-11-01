Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. В Минске возобновили работу закрытые ранее станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Они были закрыты в 12.40 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливались.

В 15.32 работа метро возобновилась в обычном режиме.

Сегодня в Беларуси проходит Марш против террора, демонстранты идут к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возобновили работу закрытые ранее станции метро Минск, 1 ноября. В Минске возобновили работу закрытые ранее станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская". Они были закрыты в 12.40 на вход и выход "в...

БелаПАН.