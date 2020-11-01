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В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час"

01.11.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час" — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Редактор "Новага Часу" Аксана Колб сообщила, что Дмитриев при задержании был сильно избит и сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД.

Как сообщалось ранее, в ходе акции сегодня предположительно задержан оператор телеканала "Белсат" Дмитрий Солтан. По информации  телеканала, последний раз журналиста видели возле детской железной дороги, которая расположена между станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Здесь силовики проводили задержания участников марша. С тех пор, около полутора часов, он не выходил на связь.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 ноября. В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час" — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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