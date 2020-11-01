Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час" — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Редактор "Новага Часу" Аксана Колб сообщила, что Дмитриев при задержании был сильно избит и сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД.

Как сообщалось ранее, в ходе акции сегодня предположительно задержан оператор телеканала "Белсат" Дмитрий Солтан. По информации телеканала, последний раз журналиста видели возле детской железной дороги, которая расположена между станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Здесь силовики проводили задержания участников марша. С тех пор, около полутора часов, он не выходил на связь.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час" Минск, 1 ноября. В Минске задержаны три корреспондента газеты "Новы Час" — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило, сообщает Белорусская ассоциация...

БелаПАН.