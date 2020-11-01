Правозащитники: в списках задержанных больше 60 фамилий, среди них несколько журналистов

Источник материала: Tut.by

В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них - несколько журналистов. Обновляемый список публикует лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: TUT.BY

В Минске сегодня проходит очередная воскресная акция протеста, которая сопровождается задержаниями. Задержания начались еще на проспекте Независимости и продолжаются на протяжении всего маршрута следования людей.

Среди задержанных значатся в том числе и журналисты. Это три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Дмитриев при задержании был избит, сообщает БАЖ. Дмитриев сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД, здесь же находится оператор телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, на него составляют протокол, сообщает БАЖ.

Около 14.00 на бульваре Толбухина задерживали журналиста ТАСС Юрия Шамшура.

— Подошли омоновцы, пригласили в бусик, отвезли на Калинина. Я попросил позвонить в редакцию, командир с кем-то связывался, выяснял мои данные. В итоге завезли за «1000 мелочей», извинились и отпустили, — рассказал Шамшур TUT.BY.