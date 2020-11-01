ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники: в списках задержанных больше 60 фамилий, среди них несколько журналистов

01.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них - несколько журналистов. Обновляемый список публикует лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: TUT.BY

В Минске сегодня проходит очередная воскресная акция протеста, которая сопровождается задержаниями. Задержания начались еще на проспекте Независимости и продолжаются на протяжении всего маршрута следования людей. 

Среди задержанных значатся в том числе и журналисты. Это три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Дмитриев при задержании был избит, сообщает БАЖ. Дмитриев сейчас находится в Партизанском РУВД. Зенькович и Трусило доставлены в Октябрьское РУВД, здесь же находится оператор телеканала «Белсат» Дмитрий Солтан, на него составляют протокол, сообщает БАЖ. 

Около 14.00 на бульваре Толбухина задерживали журналиста ТАСС Юрия Шамшура.

— Подошли омоновцы, пригласили в бусик, отвезли на Калинина. Я попросил позвонить в редакцию, командир с кем-то связывался, выяснял мои данные. В итоге завезли за «1000 мелочей», извинились и отпустили, — рассказал Шамшур TUT.BY.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Возобновили работу закрытые ранее станции метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика