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Правозащитники: в списках задержанных больше 60 фамилий, среди них несколько журналистов
01.11.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них - несколько журналистов. Обновляемый список
В Минске сегодня проходит очередная воскресная акция протеста, которая сопровождается задержаниями. Задержания начались еще на проспекте Независимости и продолжаются на протяжении всего маршрута следования людей.
Среди задержанных значатся в том числе и журналисты. Это три корреспондента газеты «Новы Час» — Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович и Яна Трусило. Дмитриев при задержании был избит,
Около 14.00 на бульваре Толбухина задерживали журналиста ТАСС Юрия Шамшура.
— Подошли омоновцы, пригласили в бусик, отвезли на Калинина. Я попросил позвонить в редакцию, командир с кем-то связывался, выяснял мои данные. В итоге завезли за «1000 мелочей», извинились и отпустили, — рассказал Шамшур TUT.BY.
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В списках правозащитников значится уже больше 60 задержанных сегодня на акциях протеста. Задержания происходили в основном в Минске, а также в Гродно. Среди них -...
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