Мобильный интернет в Минске снова работает

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Сотовые операторы восстановили доступ к мобильному интернету в Минске в полном объеме, первым сообщил об этом оператор А1.

"По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора.

О возобновлении работы мобильного интернета, который перестал работать в первой половине дня, сообщают и пользователи других белорусских сотовых компаний.

Операторы традиционно снижают пропускную способность сети по требованию властей во время проведения крупных акций протеста. Обычно это бывает в выходные дни. Компании аргументируют это проведением госорганами мероприятий, направленных на обеспечение национальной безопасности.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.

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