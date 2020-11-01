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Мобильный интернет в Минске снова работает
01.11.2020 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Сотовые операторы восстановили доступ к мобильному интернету в Минске в полном объеме, первым сообщил об этом оператор А1.
"По состоянию на 18:10 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора.
О возобновлении работы мобильного интернета, который
Операторы традиционно снижают пропускную способность сети по требованию властей во время проведения крупных акций протеста. Обычно это бывает в выходные дни. Компании аргументируют это проведением госорганами мероприятий, направленных на обеспечение национальной безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Наиболее крупные акции проходят в выходные дни.
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Операторы сотовой сети традиционно снижают пропускную способность сетей в дни крупных акций протеста по требованию властей.
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