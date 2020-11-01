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В Гродно на воскресной акции, которой не было, задержали молодых людей

01.11.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 1 ноября традиционного воскресного марша не было. Однако на улице Советской дежурили силовики. Не обошлось без задержаний. Как рассказывали очевидцы, к прохожим, которые в тот момент были без каких-либо флагов и плакатов, подходили люди в балаклавах и уводили их. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», в Гродно в воскресенье были задержаны 4 человека.


В воскресенье марш в Гродно не планировался. Жители города рассчитывали собраться в своих микрорайонах небольшими компаниями. Однако уже к 14.00 на улице Советской были замечено большое количество силовиков, во дворах и парковках на центральных улицах города стояли автозаки и автобусы с затемненными стеклами.



Около памятника Соколовскому на улице Доминиканской находилась военная машина с колонками, из которых громко играла музыка. Силовики время от времени патрулировали пешеходную улицу Советскую.

 — Играет очень громко музыка на всю улицу, люди гуляют. Советская площадь опять закрыта, - рассказывали гродненцы.

Около универмага были задержаны четыре молодых человека.


Также задерживали людей в агрогородке Жодишки Сморгонского района. Там местные жители прошлись мини-маршем перед домом председателя райисполкома. По данным правозащитников, было задержано 6 человек.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 1 ноября традиционного воскресного марша не было. Однако на улице Советской дежурили силовики. Не обошлось без задержаний. Как рассказывали очевидцы, к...
 
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