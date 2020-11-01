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Без марша, но с прогулкой. Как прошел в Бресте 84-й день протестов

01.11.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередное протестное воскресенье в Бресте прошло без марша и задержаний.


Фото с пикета 25 июля 2020 года. Фото использовано в качестве иллюстрации

1 ноября брестчане протестовали в другом формате. Несколько десятков людей ходили по пешеходной улице Советской на участке от улицы Дзержинского до Маяковского. Они несколько раз скандировали: «Жыве Беларусь!», не доставали символику, не собирались в колонну. Демонстранты гуляли небольшими группами на расстоянии друг от друга. Некоторые держали в руках цветы белого и красного цветов.

По предварительной информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», впервые с 9 августа воскресенье в Бресте прошло без задержаний.

 
Теги: Брест
 
 
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