Шествие в Куропаты и его жесткий разгон. 85-й день протеста в фото и видео

Источник материала: Tut.by

Спустя три дня после того, как был назначен новый министр внутренних дел , в Минске прошел очередной воскресный протестный марш. По сути это было традиционное ежегодное шествие в Куропаты, которым общественность отмечает и «Дзяды», и скорбную дату расстрела в урочище под Минском цвета белорусской интеллигенции. Однако если в прошлые годы акцию в Куропатах давали провести спокойно, то в этот раз демонстрантов разгоняли особенно жестко: против протестующих использовали светошумовые гранаты, людей отлавливали по дворам, а на поле рядом с Куропатским лесом, по сообщениям очевидцев, силовики «устроили сафари» — преследовали демонстрантов на автомобилях. Несмотря на это, к месту, где захоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий, добралось от пятисот до нескольких тысяч человек.





Мобильный интернет в Минске пропал в полдень. Тогда же закрылись на замок ворота в парк Челюскинцев. На станциях «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская» перестали останавливаться поезда. Спецтехника силовиков была замечена не только в месте предполагаемого сбора протестующих, в районе парка Челюскинцев, но и в других частях Минска.





Около двух часов дня группы людей стали собираться у часового завода «Луч» и на бульваре Толбухина. Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости и направились к станции метро «Московская». Их преследовала спецтехника силовиков. В районе «Московской» протестующих оттеснили на тротуар, начались задержания.













Так колонна шла по улице Волгоградской:

Протестующие сегодня были разбиты на несколько групп, которые разными путями шли в Куропаты. Оценить их численность затруднительно.



Фото: TUT.BY

Часть протестующих двинулась по улице Волгоградской в сторону Логойского тракта, часть — дальше по проспекту Независимости, а затем — по улицам Калиновского, Седых и Карбышева — также к Логойскому тракту. Если раньше людей задерживали, как правило, до начала самого шествия и когда оно уже подходило к концу, то сегодня силовики атаковали протестующих по всему пути следования колонны — у станции метро «Московская», на улицах Калиновского, Гамарника, Мирошниченко, Логойском тракте. Очевидцы сообщали о применении светошумовых гранат, звучали выстрелы.









На пересечении Калиновского и Всехсвятской силовики стали отходить, протестующие в ответ скандировали: «Молодцы!».

Демонстранты пытались пройти к Куропатам по Логойскому тракту и улице Мирошниченко. Путь заблокировали силовики, они стали оттеснять людей во дворы, там их задерживали. Часть колонны все же прорвалась к полю рядом с Куропатами под мостом через МКАД — но и здесь протестующих поджидали силовики. Снова пошли в ход спецсредства.



Фото: читатель TUT.BY

В ГУВД Минска сообщили, что милиция использовала нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух.

Большинству демонстрантов так и не удалось 1 ноября попасть к Куропатам — месту памяти жертв сталинских репрессий. Однако, по разным оценкам, от 500 до нескольких тысяч человек все же пришли туда. Здесь прошел небольшой митинг-реквием. Звучали и «Муры». Среди тех, кому удалось пройти в Куропаты, оказалась и легендарная участница акций протеста Нина Багинская.





















К вечеру 1 ноября в списке правозащитников было 130 задержанных , среди них несколько журналистов. Завершился очередной протестный день — 85-й после выборов президента.