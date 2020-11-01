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Скорость мобильного интернета в Минске восстановилась
02.11.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. После 18 часов в Минске восстановилась скорость мобильного интернета.
Как и в прошлое воскресенье, "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на низком уровне более шести часов.
Власти требуют от операторов снижать скорость мобильного интернета, пытаясь помешать протестующим координировать действия.
БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. После 18 часов в Минске восстановилась скорость мобильного интернета. Как и в прошлое воскресенье, "в соответствии с распоряжением уполномоченных...
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