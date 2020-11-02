Осенние туманы, но тепло. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе ожидается теплая для начала ноября погода, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем +5…7 °С. Утром и вечером туман, без осадков.

Во вторник потеплеет до +9 °С, днем даже покажется солнце. Но к вечеру в прогнозе дождь.

Предварительный прогноз на среду такой: ночью и утром — дождь, днем — туман, без осадков и +7…9 °С.

В четверг — без осадков, до +9 °С, но ветрено.

Пятница выдастся погожей: до +10 градусов, сухо, облачно с прояснениями.

Хорошей вам недели, друзья!

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