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Осенние туманы, но тепло. Погода в Витебске на неделе
02.11.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе ожидается теплая для начала ноября погода,
В понедельник днем +5…7 °С. Утром и вечером туман, без осадков.
Во вторник потеплеет до +9 °С, днем даже покажется солнце. Но к вечеру в прогнозе дождь.
Предварительный прогноз на среду такой: ночью и утром — дождь, днем — туман, без осадков и +7…9 °С.
В четверг — без осадков, до +9 °С, но ветрено.
Пятница выдастся погожей: до +10 градусов, сухо, облачно с прояснениями.
Хорошей вам недели, друзья!
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На неделе ожидается теплая для начала ноября погода.
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