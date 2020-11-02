В Хойникском районе лиса напала на пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе лиса пришла в деревню и напала на местную жительницу, сообщили в УВД.

Днем 31 октября в Хойникский РОВД поступило сообщение из МЧС о том, что в деревне Храпково замечена лиса, которая ведет себя неадекватно — животное набросилось на 79-летнюю пенсионерку. На место выехали сотрудники милиции.

Позже выяснилось, что лиса уже не в первый раз приходила в деревню — повадилась таскать из сарая кур. Хозяйка подворья попыталась отвадить незваную гостью от этого занятия, но в итоге пострадала сама — лиса набросилась на нее, а затем спряталась в сарае.

Прибывшие к месту происшествия милиционеры обезвредили агрессивное животное, а труп передали работникам ветеринарной станции для проведения исследований.