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В Хойникском районе лиса напала на пенсионерку

02.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе лиса пришла в деревню и напала на местную жительницу, сообщили в УВД.

Днем 31 октября в Хойникский РОВД поступило сообщение из МЧС о том, что в деревне Храпково замечена лиса, которая ведет себя неадекватно — животное набросилось на 79-летнюю пенсионерку. На место выехали сотрудники милиции.

Позже выяснилось, что лиса уже не в первый раз приходила в деревню — повадилась таскать из сарая кур. Хозяйка подворья попыталась отвадить незваную гостью от этого занятия, но в итоге пострадала сама — лиса набросилась на нее, а затем спряталась в сарае.

Прибывшие к месту происшествия милиционеры обезвредили агрессивное животное, а труп передали работникам ветеринарной станции для проведения исследований.

 
 
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В Хойникский РОВД поступило сообщение из МЧС о том, что в деревне Храпково замечена лиса, которая ведет себя неадекватно - животное набросилось на 79-летнюю...
 
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