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Еще немного солнца. Погода в Гомеле на неделе
02.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень набирает обороты. Солнечных дней уже совсем мало, а вот серых и дождливых — полно. Но на предстоящей неделе картина немного поменяется,
В понедельник +10 °C и без осадков, по утрам и вечерам туманы.
Во вторник и среду облачно с прояснениями и +9 °C.
В четверг +10 °C, пасмурно и возможны дожди.
В пятницу +11 °C, временами осадки.
Хорошей недели, друзья!
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Осень набирает обороты. Солнечных дней уже совсем мало, а вот серых и дождливых - полно. Но на предстоящей неделе картина немного поменяется, обещает pogoda.by.
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