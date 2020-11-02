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Еще немного солнца. Погода в Гомеле на неделе

02.11.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осень набирает обороты. Солнечных дней уже совсем мало, а вот серых и дождливых — полно. Но на предстоящей неделе картина немного поменяется, обещает pogoda.by.


Фото: photo.bymedia.net

В понедельник +10 °C и без осадков, по утрам и вечерам туманы.

Во вторник и среду облачно с прояснениями и +9 °C.

В четверг +10 °C, пасмурно и возможны дожди.

В пятницу +11 °C, временами осадки.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Осень набирает обороты. Солнечных дней уже совсем мало, а вот серых и дождливых - полно. Но на предстоящей неделе картина немного поменяется, обещает pogoda.by.
 
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