Еще немного солнца. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Осень набирает обороты. Солнечных дней уже совсем мало, а вот серых и дождливых — полно. Но на предстоящей неделе картина немного поменяется, обещает pogoda.by.



Фото: photo.bymedia.net

В понедельник +10 °C и без осадков, по утрам и вечерам туманы.

Во вторник и среду облачно с прояснениями и +9 °C.

В четверг +10 °C, пасмурно и возможны дожди.

В пятницу +11 °C, временами осадки.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .