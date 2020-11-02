Серость и дожди. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Начало ноября в Могилеве будет без солнца, но относительно теплым: на неделе — до +10 °С. Правда, со среды ожидаются дожди. А вот выходные, по предварительным данным pogoda.by, будут солнечными.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 2 ноября, будет максимум +7 °С, сплошная облачность, туман.

Во вторник небо также будет затянуто облаками. Потеплеет: +5…+9 °С.

В среду, 4 ноября, будет +5…+8 °С, облачно. Весь день возможны дожди.

Четверг также будет дождливым, но чуть более теплым: +5…+9 °С. При этом усилится ветер, будет порывистым.

В пятницу, 6 ноября, прогнозируют уже переменную облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет таким же сильным и порывистым.

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