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Серость и дожди. Погода в Могилеве на неделю
02.11.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало ноября в Могилеве будет без солнца, но относительно теплым: на неделе — до +10 °С. Правда, со среды ожидаются дожди. А вот выходные, по
Сегодня, 2 ноября, будет максимум +7 °С, сплошная облачность, туман.
Во вторник небо также будет затянуто облаками. Потеплеет: +5…+9 °С.
В среду, 4 ноября, будет +5…+8 °С, облачно. Весь день возможны дожди.
Четверг также будет дождливым, но чуть более теплым: +5…+9 °С. При этом усилится ветер, будет порывистым.
В пятницу, 6 ноября, прогнозируют уже переменную облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет таким же сильным и порывистым.
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А выходные обещают быть солнечными, но это неточно.
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