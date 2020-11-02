ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серость и дожди. Погода в Могилеве на неделю

02.11.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Начало ноября в Могилеве будет без солнца, но относительно теплым: на неделе — до +10 °С. Правда, со среды ожидаются дожди. А вот выходные, по предварительным данным pogoda.by, будут солнечными.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 2 ноября, будет максимум +7 °С, сплошная облачность, туман.

Во вторник небо также будет затянуто облаками. Потеплеет: +5…+9 °С.

В среду, 4 ноября, будет +5…+8 °С, облачно. Весь день возможны дожди.

Четверг также будет дождливым, но чуть более теплым: +5…+9 °С. При этом усилится ветер, будет порывистым.

В пятницу, 6 ноября, прогнозируют уже переменную облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет таким же сильным и порывистым.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А выходные обещают быть солнечными, но это неточно.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Хойникском районе лиса напала на пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика