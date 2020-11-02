Во время шествия в Куропаты силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули . В поле перед Куропатами они устроили настоящую охоту за людьми на автомобилях . Однако шествие состоялось.

В Беларуси 2 ноября отмечается день поминовения предков, Дзяды. В воскресенье, 1 ноября, участники акции протеста дошли из города в урочище Куропаты, где захоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий.

Участникам акции силовики не дали соединиться в единую колонну. Несколько групп разными путями шли к урочищу. Численность участников оценить сложно, но СМИ и читатели присылали кадры, говорящие о большом количестве людей.

Традиционно начались задержания – в Минске, Могилеве, Гродно, агрогородке Жодишки (Сморгонский район). На утро 2 ноября в списке правозащитников числится 311 человек.

Сообщается о задержании члена основного состава Координационного совета Денис Готто, его доставили во Фрунзенское РУВД.