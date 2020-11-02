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Шествие в Куропаты, светошумовые гранаты, "дикая охота": что было 1 ноября

02.11.2020 10:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во время шествия в Куропаты силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. В поле перед Куропатами они устроили настоящую охоту за людьми на автомобилях. Однако шествие состоялось.

В Беларуси 2 ноября отмечается день поминовения предков, Дзяды. В воскресенье, 1 ноября, участники акции протеста дошли из города в урочище Куропаты, где захоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий.

Участникам акции силовики не дали соединиться в единую колонну. Несколько групп разными путями шли к урочищу. Численность участников оценить сложно, но СМИ и читатели присылали кадры, говорящие о большом количестве людей.

Традиционно начались задержания – в Минске, Могилеве, Гродно, агрогородке Жодишки (Сморгонский район). На утро 2 ноября в списке правозащитников числится 311 человек.

Сообщается о задержании члена основного состава Координационного совета Денис Готто, его доставили во Фрунзенское РУВД. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Во время шествия в Куропаты силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. В поле перед Куропатами они устроили настоящую охоту за людьми на...
 
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