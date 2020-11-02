В одном из сельсоветов Чечерского района ввели два карантина: из-за африканской чумы свиней и бешенства

Источник материала: Tut.by

С 28 октября на территории Нисимковичского сельсовета введены сразу два карантина — по заболеванию африканской чумой свиней и бешенству, сообщает «Чечерский вестник».



Фото с сайта photo.sibnet.ru

Причина карантина — найденный лесничими труп дикого кабана. Специалисты взяли у животного пробы и направили в областную лабораторию. Из области пришло подтверждение, что дикий кабан был болен АЧС (африканская чума свиней).

В итоге на всей территории сельсовета установили дезбарьер.

Кстати, за день до этого в сельсовете уже был введен другой карантин — по бешенству. Это заболевание подтвердили у лисы, напавшей на домашних кур.