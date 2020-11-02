|
В одном из сельсоветов Чечерского района ввели два карантина: из-за африканской чумы свиней и бешенства
02.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 28 октября на территории Нисимковичского сельсовета введены сразу два карантина — по заболеванию африканской чумой свиней и бешенству,
Причина карантина — найденный лесничими труп дикого кабана. Специалисты взяли у животного пробы и направили в областную лабораторию. Из области пришло подтверждение, что дикий кабан был болен АЧС (африканская чума свиней).
В итоге на всей территории сельсовета установили дезбарьер.
Кстати, за день до этого в сельсовете уже был введен другой карантин — по бешенству. Это заболевание подтвердили у лисы, напавшей на домашних кур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из сельсоветов Чечерского района ввели два карантина: из-за африканской чумы свиней и бешенства
С 28 октября на территории Нисимковичского сельсовета введены сразу два карантина - по заболеванию африканской чумой свиней и бешенству, сообщает «Чечерский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)