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В одном из сельсоветов Чечерского района ввели два карантина: из-за африканской чумы свиней и бешенства

02.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 28 октября на территории Нисимковичского сельсовета введены сразу два карантина — по заболеванию африканской чумой свиней и бешенству, сообщает «Чечерский вестник».


Фото с сайта photo.sibnet.ru

Причина карантина — найденный лесничими труп дикого кабана. Специалисты взяли у животного пробы и направили в областную лабораторию. Из области пришло подтверждение, что дикий кабан был болен АЧС (африканская чума свиней).

В итоге на всей территории сельсовета установили дезбарьер.

Кстати, за день до этого в сельсовете уже был введен другой карантин — по бешенству. Это заболевание подтвердили у лисы, напавшей на домашних кур.

 
 
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С 28 октября на территории Нисимковичского сельсовета введены сразу два карантина - по заболеванию африканской чумой свиней и бешенству, сообщает «Чечерский...
 
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