Дождливо, пасмурно, но тепло. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и дождливо, но тепло, обещает pogoda.by.





В понедельник днем пасмурно, вечером — дождь. Днем до +9 °С.

Во вторник — сплошная облачность, дожди. Днем и ночью — туман. Воздух прогреется до +14 °С.

В среду — сплошная облачность. Ночью и утром — туман. Днем и вечером — дожди. Воздух прогреется до +11 °С.

В четверг — сплошная облачность, ночью и вечером — дожди. Все время — сильный ветер. Днем до +9°С.

В пятницу переменная облачность. Днем — дождь и сильный ветер. Воздух прогреется до +12°С.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .