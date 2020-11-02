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Дождливо, пасмурно, но тепло. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
02.11.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и дождливо, но тепло,
В понедельник днем пасмурно, вечером — дождь. Днем до +9 °С.
Во вторник — сплошная облачность, дожди. Днем и ночью — туман. Воздух прогреется до +14 °С.
В среду — сплошная облачность. Ночью и утром — туман. Днем и вечером — дожди. Воздух прогреется до +11 °С.
В четверг — сплошная облачность, ночью и вечером — дожди. Все время — сильный ветер. Днем до +9°С.
В пятницу переменная облачность. Днем — дождь и сильный ветер. Воздух прогреется до +12°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и дождливо, но тепло.
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